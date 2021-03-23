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Общество23 марта 2021 15:29

В Перми многодетные семьи смогут бесплатно парковать автомобили в центре города

Решение депутатов вступит в силу с 1 июня
Анна Маркова
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В Перми многодетные семьи смогут на 2 часа бесплатно парковать автомобили в центре Перми.

Фото: архив "КП"

В Перми многодетные семьи смогут на 2 часа бесплатно парковать автомобили в центре Перми. Это станет возможным с 1 июня. Решение об изменениях поддержали депутаты на пленарном заседании гордумы.

Будет создан реестр транспортных средств многодетных семей, а также разработаны правила, по которым многодетные смогут внести в него свои данные. Напомним, что сейчас время бесплатной парковки для всех - 20 минут.