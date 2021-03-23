Парковки в центре Перми для многодетных семей будут бесплатны в течение двух часов

. Фото: Василий Вахрин

С 1 июня многодетные родители смогут на два часа в день оставлять свои машины на муниципальных парковках в центре Перми бесплатно. Такое решение приняли депутаты Пермской городской думы.

Напомним, бесплатно оставить машину в зоне платной парковки жители Перми могут только на 20 минут, после чего за стоянку надо платить 20 рублей в час. Многодетные семьи просили увеличить бесплатное время, так как они не успевают за 20 минут завезти детей в школу или садик.

И вот решение принято. Льгота будет предоставлена всем многодетным семьям, которые на нее заявятся. Но зарегистрировать для бесплатной парковки можно только одну машину на семью. При этом автомобиль может быть записан не только на одного из родителей, но и на ребенка. Как заметили депутаты, закон допускает регистрацию транспорта на лиц, достигших 16 лет.