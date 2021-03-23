В Перми женщина попала в больницу после схода снега с крыши

От упавшего с крыши снега пострадала женщина. Фото: архив "КП"

В Перми 22 марта 68-летняя женщина пострадала от падения мокрого снега. Он упал с козырька балкона дома по улице Уинская, 8. Осмотреть пострадавшую приехала бригада «скорой помощи», медики приняли решение госпитализировать ее.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, женщина была осмотрена медиками, состояние удовлетворительное, показаний для госпитализации не выявлено, поэтому она направлена на амбулаторное лечение.

Напомним, это далеко не первый случай в Перми, когда вовремя неубранный снег с крыш травмирует пермяков. 21 марта на 16-летнюю девочку с крыши дома рухнул снег. Около 16.00 она шла вдоль дома на улице Крупской, 56 вдруг сверху на нее посыпался наст снега вперемешку со льдом. Девочка получила травмы, ей вызвали «скорую помощь».

18 марта с крыши девятиэтажки на улице Костычева, 17 упала ледяная глыба. Она накрыла 74-летнюю женщину, которая шла по пешеходному тротуару. Она скончалась на месте.