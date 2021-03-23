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Общество23 марта 2021 13:45

Из Перми в Ереван можно улететь прямым рейсом

Первый назначен на 28 марта
Анна Маркова
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Из Перми в Ереван открывают прямые рейсы.

Фото: Анна Маркова

Теперь из Перми в Ереван можно улететь без пересадок. В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Армению. Перевозчиком выступил - Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»), об этом сообщает издание "Business Class". Первый вылет назначен на воскресенье, 28 марта. Вылет из Перми планируется в 6.20. Время в пути - 3 часа 20 минут. Рейсы Пермь - Ереван будут проходить с 4 по 18 апреля.

Напомним, с 26 февраля пермяки смогут вылетать за границу. Впервые после начала пандемии авиакомпания Royal Flight начнет выполнять чартерные рейсы из Перми в Анталью.