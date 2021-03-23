«Детей не на что хоронить». Родственники погибшей на пожаре в Пермском крае семьи просят о помощи

На пожаре в Пермском погибла почти вся семья, выжила лишь 7-летняя девочка. Фото: семейный архив.

Трагически погибшую семью Копынцевых из села Пермское в Добрянском районе еще не похоронили. На пожаре погибли родители: 31-летний Юрий, 28-летняя Галина и их двое младших деток – трехлетний мальчик и годовалая девочка. Спастись удалось только старшей 7-летней дочери.

- Будем хоронить всех рядом, в одной могиле, но в разных гробах, - говорит Марина, сестра погибшей на пожаре женщины. – Нам их из морга забирать нужно, а еще ничего не готово. Мы пока не собрали нужную сумму на похороны. Сегодня я поеду в Добрянку, чтобы взять справку из морга, тогда сможем подать заявление на компенсацию, но все равно денег не хватит. Закажу еще сегодня фото на памятник.

У Марины с мужем четверо детей, лишних денег не бывает, поэтому женщина обратилась к нам за помощью. Помочь им можно отправив денежный перевод по номеру телефона +79523374376, Андрей Павлович М. Это муж Марины.

Дом Копынцевых полностью сгорел. Фото: СКР по Пермскому краю.

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