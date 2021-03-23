Пермяки жаловались на здравоохранение, ЖКХ и транспорт

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23 марта состоялось пленарное заседание Пермской городской Думы. Главным вопросом стало избрание главы города. Большинство депутатов – 28 – проголосовали за кандидатуру Алексея Дёмкина. Также народные избранники рассмотрели еще ряд вопросов.

В рамках «Часа депутата» прокурор Перми Виталий Дымолазов рассказал о состоянии законности в городе.

В 2020 году городская прокуратура выявила более 390 нарушений в сфере здравоохранения. По представлению прокурора 65 должностных лиц были привлечены к ответственности. Также пермяки обращались в прокуратуру с жалобами на несоблюдение трудовых прав, проблем ЖКХ и расселения аварийного жилья, непредоставление мест в детских садах и яслях.

- Сейчас в Перми 493 тысячи квадратных метров аварийного жилья, - отметил Виталий Дымолазов. – В программу расселения включено 256 тысяч квадратных метров. На мой взгляд, городским властям необходимо принять дополнительные меры по увеличению объемов расселения.

- Ко мне часто обращаются избиратели, расселяемые из аварийных домов, с жалобами на то, что их не устраивает предоставляемое жилье по качеству и доступности, - задал вопрос депутат Геннадий Сторожев. - Контролирует ли прокуратура проблемы расселения жилья?

- Были отдельные жалобы, которые поступали в прокуратуру, мы проводили проверки, - ответил прокурор Перми.

- Остаются актуальными вопросы транспортной реформы, - заметила депутат Вероника Куликова. - В том числе по организации бесплатных пересадок на общественном транспорте. Думаю, нам надо следовать совету прокуратуры и взять вопросы общественного транспорта в руки депутатов. Мы отвечаем за транспорт перед жителями.

- Полностью согласен с предложениями прокуратуры усилить внимание депутатов по расселению ветхого жилья и транспортной реформы, - подвел итоги обсуждения спикер Думы Дмитрий Малютин.