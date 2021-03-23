В Пермском крае 125 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии достигло 50 286. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последней информации Роспотребнадзора, в Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена у 125 человек. 35 из них госпитализировали, 90 – лечатся амбулаторно.

Всего на лечении в больницах остаются – 815 пациентов. Скончались за сутки 8 пациентов с коронавирусом. Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии достигло 50 286.

Напомним, на дняхв Пермь привезли очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник - V». Всего за время массовой вакцинации в регион поступило 76 362 комплекта «Cпутника V». В Пермском крае массовую вакцинацию жителей проводят 46 медицинских организаций.