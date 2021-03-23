Учебный центр «Азота» определил планы на ближайший год

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Отдел профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвел итоги 2020 года и наметил планы на 2021 год. В сложный эпидемиологический период специалисты учебного центра нашли новые формы и методы обучения, переведя практически весь процесс в онлайн.

Все запланированные на прошлый год обучающие программы были реализованы в соответствии с необходимыми мерами безопасности. Обучение в центре ведется по нескольким направлениям. В 2020 году профессиональную подготовку на предприятии прошли 285 человек. Второе направление – повышение квалификации, в том числе на базе обучающих платформ Eduson и Coursera.

Третье – обязательное обучение по промышленной безопасности и охране труда. За год обучено 802 руководителя и специалистов, среди рабочих повысили квалификацию 1276 азотчиков. Часть обучений и экзаменов были переведены в онлайн режим, обязательные курсы по охране труда и промышленной безопасности в онлайн-режиме прошли 548 работников, курсы повышения квалификации - 98, квалификационный экзамен – 202.

Продолжались тренировки на тренажерно-обучающем комплексе для сотрудников ключевого подразделения - производства аммиака, обучение прошли 100 человек. Активно использовался новый VR-тренажер центробежного насоса для обучения и отработки навыков действий ремонтного персонала. Работа в этом направлении продолжается, разрабатываются и внедряются действующие сценарии для обучения персонала.

В связи с COVID-19, традиционные конкурсы профессионального мастерства были успешно переведены в дистанционный вариант. Проведены конкурсы «Лучший слесарь-наладчик КИПиА», «Лучший аппаратчик». В формате онлайн состоялся ежегодный конкурс «Лучший наставник»: жюри оценивали участников дистанционно, по видеосвязи и с использованием современных цифровых технологий.

На 2021 год для азотчиков запланированы образовательные программы по профессиональной подготовке, повышению квалификации, по промышленной безопасности и охране труда.

Будут проведены конкурсы профессионального мастерства «Лучший электромонтер» и «Лучший слесарь-ремонтник». Сейчас начался традиционный конкурс «Лучший наставник филиала «Азот», в котором принимают участие 13 человек. Стартовала профессиональная оценка персонала, которая проходит в филиале один раз в три года, она будет длиться в течение двух лет.

Анна Штырхун, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Стремлению азотчиков к знаниям не страшны никакие преграды. Мы смогли подстроиться под современные реалии, дистанционный формат освоен успешно. Теперь, со снятием ограничений мы вполне можем использовать его как дополнительный инструмент при организации обучения. Но в основе, конечно же, «живое» общение. Из нововведений в процессе обучения в этом году – создание Единого Центра Технической Подготовки холдинга «УРАЛХИМ». Этот проект сейчас внедряется и подразумевается перевод основных курсов обучения в электронный формат. Онлайн-лекции будут вести лучшие эксперты со всех площадок компании. Сбавлять темп мы не намерены, важно, чтобы на производстве работали грамотные специалисты. А для этого необходимо постоянное повышение профессиональных компетенций.