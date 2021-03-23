Обновленный SKODARAPID: почему стоит купить этот автомобиль

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Летом 2020 года на российский рынок вышел обновленный ŠKODARAPID. Сейчас, по прошествии полугода, уже можно говорить о том, что это доступный, надежный и многофункциональный автомобиль.У него удобный и комфортный салон, большой багажник. В обновленной версии на приборной доске появился 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Теперь обогреваются не только передние, но и задние сидения. Есть такие приятные мелочи как держатель для парковочного талона под ветровым стеклом,скребок для льда под лючком бензобака и крючки для сумок в багажнике.

Высокий клиренс позволяет ездить и по уральскому бездорожью. Автомобиль отлично ведет себя на трассе в дальних поездках, комфортен для городской езды. Он отлично подходит семьям, любящим путешествия и интересные поездки!

Помимо стандартной функции поддержания скорости,система круиз-контроля может иметь режим ее ограничения. Это позволяет избегать штрафов «за превышение» не толькона трассе, но и в городе.

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В марте в салонах Прага Моторс действуют особые условия для покупки ŠKODARAPID. Автомобиль можно приобрести за сумму от 892 000 рублей.* Выгода по трейд-ин составляет до 45 000 рублей.

Также, до конца марта установлены специальные весенние условия по кредитным программам и страховым проектам.

Автомобиль представлен в четырех комплектациях: Entry,Active, Ambition, Style.

ŠKODARAPID BLACK EDITION – это реализация деталей автомобилей глубокого, черного цвета. «Сила черного» демонстрируется спортивными сидениями, черными легкосплавными дисками и спойлером также черного цвета.

Уже в базовой комплектации есть светодиодное головное освещение, система стабилизации курсовой устойчивости, противобуксовочная система, 8-дюймовая мультимедийная система.

Каждый автовладелец может «собрать» свой автомобиль, включить дополнительные опции, пакеты, установить дополнительное оборудование. Марка ŠKODA позволяет своим клиентам индивидуализировать автомобиль и составлять его «под себя».

Автосалон заботится о своих клиентах: до конца марта дарит зимние шины, чтобы покупатель не волновался об этом в следующем сезоне.

Прага Моторс приглашает жителей Перми и гостей города на тест-драйв автомобиля. Запись по телефону: +7 (342) 2144000 или на сайте: www.praga-motors.ru/models/rapid

*Указана цена на автомобиль ŠKODARAPID с двигателем 1,6 МР, 90 л.с., МКПП в комплектации Entry, на автомобили 2021 модельного года. Количество автомобилей ограничено.