В Перми назначили нового начальника департамента культуры и молодежной политики

Новый начальник департамента культуры и молодежной политики - Василий Головин.

В Перми назначен новый начальник департамента культуры и молодежной политики. Им стал Василий Головин, он приступит к обязанностям с 23 марта.

Распоряжение об этом уже подписал временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин.

До этого назначения Головин работал в должности замминистра культуры Пермского края, он контролировал исполнение работ по нацпроектам.

СПРАВКА

Василий Головин родился в деревне Нестерево Кудымкарского района Пермской области 2 июня 1978 года. В Институте культуры в Перми получил специальность «режиссер театрализованных представлений». Затем работал педагогом-организатором, заведующим отделением, педагогом-организатором во Дворце детского творчества. Был директором Дворца культуры им. Кирова. С 2020 по 2021 год работал заместителем министра культуры Пермского края.