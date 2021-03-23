В Пермском крае новые случаи коронавируса выявили в 29 территориях

Всего в Пермском крае выявлено 50161 заболевший. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае случаи коронавирусной инфекции были выявлены в 29 территориях. За сутки заболели 126 человек.

В Перми заболели ковидом 62 жителя, в Чайковском 6 человек с, на третьем месте две территории, там по 5 заболевших - Чернушинский городской округ и Карагайский муниципальный округ.

По 4 случая коронавирусной инфекции в Пермском муниципальном районе, Красновишерском и Октябрьском городских округах. В Березниках и в Александровском муниципальном округе у 3 жителей. По 2 случая COVID-19 в Кунгуре, Куединском, Ординском, Частинском муниципальных округах, в Горнозаводском, Добрянском, Краснокамском, Лысьвенском, Чердынском и Чусовском городских округах.

По одному заболевшему в десяти территориях Пермского края. Это Губаха, Кизел, Большесосновский муниципальный район, Верещагинский, Осинский и Соликамский городские округа, Бардымский, Березовский, Кудымкарский и Юсьвинский муниципальные округа.