В Прикамье ревнивый 19-летний парень накинул на шею 16-летней подруги электрический удлинитель

Ревнивца надолго могут отправить за колючую проволоку подумать о своем поведении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ревность стала причиной того, что 19-летний житель Пермского края несколько месяцев изводил свою 16-летнюю подругу. Он ее избивал, обзывал. А под конец, напившись, набросил ей на шею удавку, сделав ее из провода электрического удлинителя, и стал душить. Он прямо заявил, что убьет ее.

К счастью, жертва осталась жива. А ревнивца теперь будут судить. Ему грозит немалый срок сразу по двум статьям – за истязание несовершеннолетнего и угрозу убийством.

- С июня по ноябрь прошлого года 19-летний обвиняемый, находясь на территории Сивинского района, на почве ревности неоднократно причинял физические и психические страдания путем систематических побоев и иных насильственных действий 16-летней подруге, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – А в ноябре, будучи в состоянии алкогольного опьянения в порыве ревности он подошел к ней, накинул ей на шею электрический удлинитель и стал сдавливать им шею потерпевшей, высказывая при этом в ее адрес угрозы убийством.

Материалы уголовного дела сейчас передали в суд. Ревнивцу грозит до 7 лет лишения свободы.