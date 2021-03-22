В Пермский край привезли еще 5700 доз вакцины от коронавируса

В Пермском крае массовую вакцинацию жителей проводят 46 медицинских организаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермь привезли очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник - V». Всего за время массовой вакцинации в регион поступило 76 362 комплекта «Cпутника V».

В Пермском крае массовую вакцинацию жителей проводят 46 медицинских организаций. По данным Минздрава Пермского края на 22 марта, в регионе первым компонентом «Спутник V» привиты 70 081 житель. Из них 43 105 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.

Активнее всего проходят иммунизацию люди в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой вакцинации прививки первым компонентом сделали более 28 500 человек из данной группы риска. Более 16 500 из них полностью завершили курс вакцинации.