В Пермском крае насмерть сбили женщину

Погибшая женщина. Фото: скриншот видео 2821_solikamsk_dtp/instagram

В понедельник, 22 марта, на автодороге «Кунгур – Соликамск» насмерть сбили женщину.

Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, авария произошла в 15.45. На 303 км автодороги, 56-летний водитель «Ниссан» сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть не по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина погибла. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вместо букета на 8 марта - похоронные гвоздики». В Пермском крае трагически погибла 24-летняя девушка

Она разбилась в аварии на своей машине (подробнее..)