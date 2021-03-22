«Нашли за 300 километров от дома». Окончены поиски 29-летнего пермяка

Дамиля Таирова нашли в Екатеринбурге.

Эту историю со счастливым концом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАртет». Ориентировка о том, что в Кунгурском районе пропал 29-летний Дамиль Таиров пришла прямо в канун нового 2021 года.

Ушел из дома, есть особенности здоровья: не знает, как его зовут, ведет себя как ребенок.

- Искать два с половиной месяца, найти, потерять и снова найти, - рассказывает координатор поискового отряда «ЛизаАрлет» Ольга Соколова. - Чудеса человеческого неравнодушия, упорство поисковиков, сила репоста и важность статуса «стоп». Это был невероятный поиск.

Сработала ориентировка из сети. Волонтеры попросили распространить информацию о Дамиле по группам Екатеринурга и через два с половиной месяца звонок – пропавшего нашли на вокзале Екатеринбурга. Его привезли в Благотворительный Фонде «Ника».

Решили оставить там на выходные, чтобы найти возможность переправить к родным в Пермский край. Но через день Дамиль снова пропал.

Тогда подключились коллеги из «ЛизаАлерт» Свердловской области, организовали поиск и Дамиля нашли. Сейчас мужчина уже дома и говори родным, что гулять больше не хочет.