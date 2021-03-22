Пермский край оказался на 28 месте в «Национальном экологическом рейтинге»

В десятку лучших рейтинга Пермский край не вошел. Фото: Василий Вахрин

Общероссийская общественная организации «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» по итогам минувшей зимы. Информацию для него эксперты собирают с 2007 года и по итогам каждого сезона публикуют.

Регионы оценивали по по трем основным группам критериев: природоохранный индекс, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.

В десятку лучших Пермский край не вошел, по данным рейтинга, регион занял 28 место среди 85 территорий страны, входящих в оценку. Отметим, что наши ближайшие соседи – Свердловская область оказались на 80 позиции.

10 лидеров по итогам прошедшей зимы в «Национального экологического рейтинга регионов»:

1. Тамбовская область;

2. Белгородская область;

3. Республика Алтай;

4. Курская область;

5. Алтайский край;

6. г. Москва;

7. Чувашская Республика;

8. Калужская область;

9. г. Санкт-Петербург;

10. Чукотский АО.

В конце рейтинга оказались следующие регионы:

76. г. Севастополь;

77. Приморский край;

78. Московская область;

79. Республика Саха (Якутия);

80. Свердловская область;

81. Забайкальский край;

82. Челябинская область;

83. Красноярский край;

84. Омская область;

85. Иркутская область.