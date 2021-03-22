Пермский край оказался на 28 месте в «Национальном экологическом рейтинге»

В десятку лучших рейтинга Пермский край не вошел.
Фото: Василий Вахрин
Общероссийская общественная организации «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» по итогам минувшей зимы. Информацию для него эксперты собирают с 2007 года и по итогам каждого сезона публикуют.
Регионы оценивали по по трем основным группам критериев: природоохранный индекс, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.
В десятку лучших Пермский край не вошел, по данным рейтинга, регион занял 28 место среди 85 территорий страны, входящих в оценку. Отметим, что наши ближайшие соседи – Свердловская область оказались на 80 позиции.
10 лидеров по итогам прошедшей зимы в «Национального экологического рейтинга регионов»:
1. Тамбовская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Алтай;
4. Курская область;
5. Алтайский край;
6. г. Москва;
7. Чувашская Республика;
8. Калужская область;
9. г. Санкт-Петербург;
10. Чукотский АО.
В конце рейтинга оказались следующие регионы:
76. г. Севастополь;
77. Приморский край;
78. Московская область;
79. Республика Саха (Якутия);
80. Свердловская область;
81. Забайкальский край;
82. Челябинская область;
83. Красноярский край;
84. Омская область;
85. Иркутская область.