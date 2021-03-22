Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» сменил главного тренера

Альберт Леонидович Логинов - главный тренер. Фото: ВК "Молот-Прикамье".

В тренерском составе хоккейного клуба «Молот-Прикамье» вновь перемены. Главного тренера Александра Агеева сменит Альберт Логинов, информация об этом появилась на официальной странице клуба. Уточняется, что Агеев останется в системе клуба.

Справка

Альберт Леонидович Логинов уроженец города Ижевска, ему 50 лет. Тренерскую карьеру начал в 2006 году, был старшим тренером ХК «Ижсталь».

С 2012 - 2015 год входил в тренерский штаб «Молота-Прикамье», вместе с которым завоевал бронзовые медали Высшей хоккейной лиги. В сезоне 2016/2017 Альберт Леонидович вошел в состав тренерского штаба череповецкой «Северстали», а по окончании сезона перешел в курганское «Зауралье», вместе с которым в качестве главного тренера доходил до полуфинала и четвертьфинала Кубка Петрова.

В сезоне 2019/2020 возглавлял новокузнецкий «Металлург», а последним местом работы Логинова была ижевская «Ижсталь», которую он возглавил по ходу регулярного чемпионата.

Добавим, что в тренерском штабе клуба останутся старший тренер Николай Владимирович Бардин и тренер вратарей Вячеслав Валентинович Седов.