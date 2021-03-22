В Минздраве рассказали о состоянии семи пациенток, которые перевернулись на «скорой» в Пермском крае

В медицинской машине перевозили 7 пациентов на маммографию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье 19 марта произошло ДТП с участием санитарной машины. В ней перевозили семь пациенток из села Коса в Гайны на маммографию. В Минздраве прокомментировали произошедшее:

«По информации, полученной от администрации ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа», 19 марта произошло ДТП с участием санитарной машины Светличанского ФАП Северной БКПО. На скользкой дороге машину занесло, и она заехала на бровку дороги. В машине находились семь жительниц Косинского района, которых возили на маммографию в Гайны, что является обычной практикой, так как пассажироперевозки между этими двумя селами отсутствуют. В результате ДТП четыре женщины получили травмы в виде ушибленных ран, ушибов. Двое в стационаре под наблюдением, на сегодняшний день в удовлетворительном состоянии, другие две пациентки лечатся амбулаторно, 3 женщины не пострадали. В ГИБДД о происшествии было сообщено незамедлительно. Водитель освидетельствован.

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