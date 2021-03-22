В Пермском крае с начала года подорожал бензин

Автомобилисты стали больше платить за бензин с начала года. Фото: архив "КП"

В Прикамье с начала года подорожал бензин. За литр марки АИ-92 22 марта на АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» придется заплатить 46,05 рублей, в начале января - 44,87 рублей, об этом пишет издание "Business Class". Цена АИ-95 выросла больше чем на рубль с 48,08 до 49,27 рублей. Дизельное топливо подорожало с 51,06 до 52,27 руб.

Сеть АЗС «Нефтехимпром» тоже повысила цены. Литр бензина АИ-92 и дизельного топлива стал больше на 70 копеек, теперь за них придется отдать - 45,1 и 51,2 рублей, АИ-95 – на 75 копеек, теперь стоит - 48,3 руб.

По информации Росстата, на 15 марта 2021 года средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Перми составили 47,73 руб., АИ-92 - 45,12 руб., АИ-95 - 48,34 руб., АИ-98 - 55,05 руб., ДТ - 51,11 руб.