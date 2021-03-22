В Перми 4-летней девочке зажало руку в автомате с конфетами

Спасатели освободили ребенка, застрявшего в автомате с конфетами. Фото: архив "КП"

В Перми днем 22 марта рука 4-летней девочки оказалась зажата в автомате с конфетами. Все случилось в доме спорта «Орденок». Малышка хотела взять конфетку, засунула руку в автомат, но вытащить ее не смогла.

Попытки мамы освободить дочку из аппарата не принесли успеха, приняли решение позвонить спасателям. Приехала бригада, ручку девочки вытащили, травм она не получила, госпитализация девочке не понадобилась.

Напомним, в Перми днем 20 марта игры на детской площадке закончились звонком в экстренные службы. Все произошло во дворе дома по улице Богдана Хмельницкого, 2 а.

Нога 11-летнего мальчика застряла между слоем снега и качелью. Попытки достать ее самостоятельно ничем не закончились. На место вызвали спасателей.

По информации источника, они освободили ногу ребенка при помощи специального инструмента. Мальчика осмотрели медики, к счастью, переломов он не получил, на ноге остался лишь синяк.