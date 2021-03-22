В центре Перми женщина разбилась, упав с высоты

В Перми женщина погибла, упав с высоты. Фото: архив "КП"

В Перми на улице Максима Горького, 77 – это девятиэтажный дом, 21 марта около 5.30 обнаружили погибшей 30-летнюю женщину. Она упала с высоты. На место вызвали скорую помощь, но травмы были несовместимые с жизнью, она умерла до приезда медиков.

Другой случай падения с высоты в это же утро произошел на улице Ялтинской, 17. Около 6.30 утра с пятого этажа выпала 32-летняя женщина. Она осталась жива, но с серьезными травмами ее увезли в больницу.