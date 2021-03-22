В Перми женщина отсудила у больницы 700 тысяч рублей за смерть мужа

Женщина выиграла суд, больница должна будет заплатить ей 700 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин

Жительница Перми подала иск в суд на Городская клиническую больницу имени Гринберга. Она требовала взыскать c медучреждения моральный ущерб за смерть мужа.

По информации из материалов дела известно, что мужчина умер из-за оказания ему некачественной медицинской помощи.

«Ленинский районный суд Перми согласился с позицией истца относительно характера, степени и длительности, перенесенных им физических и нравственных страданий», - сообщается на сайте суда.

Женщина выиграла суд, больница должна будет заплатить ей 700 тысяч рублей.