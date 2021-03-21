Девочку, вся семья которой погибла на пожаре в Пермском крае, забрали у родственников

7-летнюю девочку, которая в одночасье лишилась всей семьи во время пожара в поселке Пермское, увезли в соцучреждение.

- В настоящее время девочка находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, где ей оказывают необходимую психологическую помощь и проводят реабилитационную работу, - рассказали в Министерстве социального развития Пермского края. - Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве находится на контроле социальных служб.

Напомним, В небольшом селе Перемское в Добрянском районе сегодня ночью случилось страшное горе. В пожаре в частном доме погибла почти вся семья Копынцевых. Чудом удалось выжить лишь старшей дочери.

Пожар начался ночью, когда вся семья спала. Пламя в деревянном доме быстро распространилось по комнатам. Когда на место приехали пожарные, дом был уже полностью охвачен огнем. Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела четырех человек: 31-летнего Юрия, его 28-летней супруги Галины и их двоих детей (трехлетнего мальчика и годовалой девочки).

Тетя девочки сообщили "КП", что готовит необходимые документы для того, чтобы взять ее под опеку.

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