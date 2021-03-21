В Пермском крае только в 17 территориях обнаружены случаи коронавирусной инфекции

Всего в Пермском крае выявлено 50035 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае назвали территории, где были обнаружены заболевшие коронавирусной инфекцией, их 17. Всего за сутки выявили 129 случаев.

В Перми 86 заболевших, второе место по числу новых случаев поделили три территории - Кунгур, Пермский муниципальный район и Чернушинский городской округ, там по 6 заболевших. В Березниках - 5 случаев.

В Березовском муниципальном округе COVID-19 у 4 человек. В Чайковском, Александровском муниципальном округе, Кунгурском муниципальном районе, в Соликамском и Чердынском городских округах по 2 заболевших.

По одному в следующих территориях: Октябрьский, Осинский и Суксунский городские округа, Еловский, Кудымкарский и Ординский муниципальные округа.