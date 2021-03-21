Появилось видео, как иномарка сбивает женщину на пешеходном переходе в Перми

Кадр видео: www.pddd.perm.ru

В Перми 19 марта на пешеходном переходе на улице Сибирской произошло ДТП. Видео опубликовано на сайте городской инспекции дорожного движения. На нем видно, как женщина выбегает на проезжую часть, когда для автомобилей горит зеленый сигнал светофора. Водитель «Toyota Camry» не успел затормозить, хотя пытался увернуться от столкновения. После ДТП женщина попыталась подняться самостоятельно, у нее нарушена координация.

- 49-летняя женщину пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Она получила ушибы тела и перелом ребра. Ей рекомендовали амбулаторное лечение.

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