В Перми спасателям пришлось доставать ребенка из-под качелей

Нога 11-летнего мальчика застряла между слоем снега и качелью. Фото: Юлия Лоза

В Перми днем 20 марта игры на детской площадке закончились звонком в экстренные службы. Все произошло во дворе дома по улице Богдана Хмельницкого, 2 а.

Нога 11-летнего мальчика застряла между слоем снега и качелью. Попытки достать ее самостоятельно ничем не закончились. На место вызвали спасателей.

По информации источника, они освободили ногу ребенка при помощи специального инструмента. Мальчика осмотрели медики, к счастью, переломов он не получил, на ноге остался лишь синяк.

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