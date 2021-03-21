«Получила открытый перелом». В батут-центре Перми девушка сломала ногу

18-летняя девушка сломала ногу, делая сальто на батуте. Фото: архив "КП"

В Перми 20 марта в батут-центре, что на улице Магистральная, 89 произошел несчастный случай с тяжелыми последствиями.

Около 14.00 18-летняя девушка - инструктор батут-центра, делала сальто на батуте и сломала ногу. На место вызвали «скорую». По информации источника, пострадавшую увезли в больницу с открытым переломом голени.

Кстати

В то же день в Перми игры на детской площадке закончились звонком в экстренные службы. Все произошло во дворе дома по улице Богдана Хмельницкого, 2 а. Нога 11-летнего мальчика застряла между слоем снега и качелью.