Из Перми появились дополнительные рейсы в города ОАЭ

Из Перми можно улететь в несколько городов ОАЭ. Фото: Василий Вахрин

Из Перми можно улететь в несколько городов ОАЭ. Рейсы уже появлялся в расписании пермского аэропорта, но затем были отменены.

Теперь из международного аэропорта «Пермь» значатся вылеты в несколько городов арабской страны. Самолеты будут летать в Дубай и Рас-аль-Хайма, об этом сообщает издание "Business Class". Перевозчиком выступила авиакомпания «Россия».

Пока полетная программа в Дубай выглядит так: со 2 по 16 апреля по пятницам. Время в пути - 9 часов 15 минут, вылет назначен на - 1.25.

С 6 апреля можно будет улететь в город Рас-аль-Хайма. До 20 апреля самолеты будут летать по вторникам. Время в пути - пять часов. Отправление из пермского аэропорта – в 15.15.

Также из Перми летают чартеры в город Шарджу ОАЭ.