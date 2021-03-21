В Пермском крае еще у 129 человек выявили коронавирусную инфекцию

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 50 053 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за минувшие сутки выявили у 129 человек. Ежедневно количество новых случаев уменьшается. По информации Роспотребнадзора, из новых заболевших 40 человек отправили на лечение в больницу, 89 лечатся амбулаторно. Среди заболевших есть дети, инфекцию выявили у 10 маленьких пациентов.

На лечении в больницах на сегодняшний день находятся 806 человек, из них 54 на аппаратах ИВЛ. Смертельных случаев зарегистрировано не было.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 50 053 человека.