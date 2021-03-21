Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Пермском крае

В ближайшие дни в Прикамье будет снежно. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае прошедшая небольшая оттепель была отодвинута очередным похолоданием. Автомобилистам стоит быть внимательнее, на дорогах образовалась гололедица. По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни погода удивлять не собирается.

21 марта ожидается будет с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –12, –7º, днем –6,–1º.

В понедельник, 22 марта, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На Ветер западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –12,–7°, на севере и в горах до –16°, днем –7,–2°.

Во вторник облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, на севере умеренный. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –14,–9°, днем 0,–5.