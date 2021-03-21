В Пермском крае коронавирус выявили в 22 территориях

С начала эпидемии в регионе выявили 49 906 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае по последним данным коронавирус обнаружили в 22 территориях, за сутки 131 новый случай. Лидерство по числу заболевших по-прежнему у Перми – 64 новых пациента. Чернушинский городской округ на втором месте - 18 жителей с коронавирусом, у Чайковского третье место – 13 заболевших.

Далее случаи заболеваемости распределились так: в Березниках – 7, в Чусовском городском округе и Карагайском муниципальном 3 заболевших, в Лысьвенском, Краснокамском, Оханском, Осинском, Суксунском, Нытвенском городских округах и Пермском муниципальном районе - по 2.

В Кудымкаре, Кунгуре, Соликамском, Верещагинском, Горнозаводском, Красновишерском городских округах и Кишерстском, Сивинском и Кунгурском муниципальных округах – по одному случаю коронавируса.

С начала эпидемии в регионе выявили 49 906 случаев коронавирусной инфекции.