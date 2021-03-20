Строительство улицы Крисанова в Перми начнется в 2022 году

На улице Крисанова будет построена двухуровневая развязка.

Проект реконструкции улицы Крисанова в Перми получил положительное заключение государственной экспертизы. Следующим шагом будет конкурс по выбору подрядчика.

Напомним, согласно проекту реконструкции на участке улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина будет четыре полосы движения с выделенной полосой для общественного транспорта, а на пересечении с шоссе Космонавтов построят двухуровневую развязку.

Серьезные работы пройдут на участке улицы Пушкина за Центральным рынком, между улицами Борчанинова и Крисанова, на шоссе Космонавтов от Мильчакова до площади Центрального рынка. Будет реконструирована улица, проходящая вдоль кромки долины реки Данилихи от шоссе Космонавтов до улицы Крисанова.

Также в рамках реконструкции будет построен мост через реку Данилиха.

В этом году пройдут подготовительные работы,а само строительство дороги планируется начать в 2022 году.