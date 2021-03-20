В Пермском крае сгорел жилой дом - на пожаре погиб человек

. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В субботний полдень 20 марта в Нытве загорелся жилой одноэтажный, деревянный дом на улице Песчаная. К моменту прибытия пожарных огонь полыхал на всей площади дома. Один из жильцов успел выбраться наружу еще до приезда пожарных. Он получил ожоги и был госпитализирован. Тело другого пожарные обнаружили после ликвидации огня.

Всего к тушению пожара привлекался 31 человек и 11 единиц техники.

- Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются, -сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. - Сейчас сотрудники надзорной деятельности Главного управления МЧС и следователи СУ СКР проводят проверку по факту пожара.