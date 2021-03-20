"Плюс 131". Число заболевших коронавирусом в Пермском крае приближается к 50 тысячам

34 человека направлены на лечение в больницы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные исследований на коронавирус. За минувшие сутки в Пермском крае выявили 131 вновь зараженного COVID-19. 34 человека направлены на лечение в больницы, 97 болеют дома.

Как сообщает сайт краевого правительства, общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 49 906. В числе 131 нового инфицированного шестеро детей. Из взрослых в возрасте от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 23 человека, 52 в возрасте 50-64 и 39 человек старше 65 лет.

Напомним, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, оперштаб принял решение продлить ограничительные меры до 25 апреля. При этом режим самоизоляции для жителей Пермского края в возрасте 65 лет и старше будет действовать только до 31 марта. С 1 апреля это правило отменяется.