Оперштаб: ограничения в Пермском крае продлены

Сохранится и масочный режим. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае действие ограничительных мер, связанных с коронавирусом, продлено до 25 апреля. Об этом сообщил оперштаб.

Под ограничения до особого распоряжения попадают ночные клубы, дискотеки и другие развлекательные и досуговые заведения. Также запрещено проведение культурно-массовых мероприятий. Сохраняется и масочный режим.

- Cледует использовать средства индивидуальной защиты, находясь в транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, станциях, пассажирских платформах и автовокзалах, а также в торговых центрах, магазинах, аптеках, парковках, лифтах в многоквартирных домах,- сообщили в оперштабе.

Режим самоизоляции для жителей Пермского края в возрасте 65 лет и старше продолжает действовать до 31 марта. Но с 1 апреля это правило будет отменено, и пенсионерам разрешат выйти с самоизоляции.

Напомним, общее число случаев COVID-19, подтвержденных в Пермском крае с начала диагностики, приближается к 50 тысячам.