Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Пермь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Пермь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия20 марта 2021 10:43

«Меня все еще трясет». В Перми на женщину с коляской упал снег с крыши

Ребенок, к счастью, не пострадал
Елена ТРЕТЬЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий

С крыши дома упал снег

Фото: из социальной сети

- Я шла на молочную кухню и по дороге на меня с маленьким ребенком упал снег с крыши дома по улице А.Щербакова, 29, - написала в соцсетях жительница Гайвы. - Хорошо, что это был снег, а не глыба льда ведь удар пришелся как раз мне на голову и на коляску. Меня все еще трясет.

Дело происходило днем 19 марта. Ребенок, к счастью, не пострадал - как рассказала его мама, козырек коляски защитил малыша от удара падающего снега.

Напомним, это далеко не первый случай падения снега с крыш на жителей Перми. От обрушения снега и наледи пострадали трое детей. А 74-летняя женщина, попавшая под ледяную глыбу, скончалась на месте, еще до приезда скорой помощи.

ЧП