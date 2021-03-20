После гибели женщины от упавшего снега в Перми главам районов отменили выходные

Из-за оттепели в Перми снег с крыш несколько раз обрушивался на головы прохожим. На улице Костычева ледяная глыба упала на 74-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Прохожие вызвали «скорую помощь», но пенсионерка скончалась до приезда медиков.

На улице Генерала Наумова снег рухнул на семилетнюю девочку. На улице Газеты «Звезда» пострадали двое детей - двух и шести лет. На Гайве днем в пятницу 19 марта снег с крыши упал на женщину с маленьким ребенком в коляске. Об этом написала сама женщина в социальных сетях.

Поэтому исполняющий обязанности главы Перми Алексей Дёмкин сообщил, что отменил выходные для глав всех районов. Чиновники должны будут контролировать очистку снега и льда с крыш домов своих территорий.