В выходные жители двух районов Перми останутся без холодной воды

- Фото: архив "КП"

В субботу, 20, марта, и в воскресенье, 21 марта, в Индустриальном и Свердловском районах Перми отключат холодную воду. Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Об этом со ссылкой на «Новогор-Прикамье» сообщает издание business-class.

С 18.00 20 марта до 18.00 21 марта без воды останутся жители домов по улицам:

- Звонарева, 43, 45;

- Крупской, 84, 86, 87, 89, 93;

- Пушкарской, 61, 63, 65, 73, 77, 79, 83, 128, 130, 132, 134, 136а;

- Старцева, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

В субботу, 20 марта, с 9.30 до 18.00 отключения ожидаются в домах по следующим адресам:

- Козьмы Минина 1а, 3;

- ул. Краснополянская, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 8, 9;

- ул. Кустовая, 1, 2, 5, 7.

С 10.00 20 марта до 10.00 21 марта холодную воду отключат по улицам:

- 9 Января, 16;

- Алтайская, 2, 4, 7;

- Грибоедова, 130;

- Комиссара Пожарского, 2а;

- Куфонина, 7, 9;

- Парковый, 1, 17, 1а, 5;

- Песчаная, 1;

-Строителей, 34а, 37;

-Телеграфная, 6;

- Трамвайная, 1;

- ул. Шпалопропиточная, 4, 4а.