В выходные жители двух районов Перми останутся без холодной воды

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Фото: архив "КП"
В субботу, 20, марта, и в воскресенье, 21 марта, в Индустриальном и Свердловском районах Перми отключат холодную воду. Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Об этом со ссылкой на «Новогор-Прикамье» сообщает издание business-class.
С 18.00 20 марта до 18.00 21 марта без воды останутся жители домов по улицам:
- Звонарева, 43, 45;
- Крупской, 84, 86, 87, 89, 93;
- Пушкарской, 61, 63, 65, 73, 77, 79, 83, 128, 130, 132, 134, 136а;
- Старцева, 35, 37, 39, 41, 43, 45.
В субботу, 20 марта, с 9.30 до 18.00 отключения ожидаются в домах по следующим адресам:
- Козьмы Минина 1а, 3;
- ул. Краснополянская, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 8, 9;
- ул. Кустовая, 1, 2, 5, 7.
С 10.00 20 марта до 10.00 21 марта холодную воду отключат по улицам:
- 9 Января, 16;
- Алтайская, 2, 4, 7;
- Грибоедова, 130;
- Комиссара Пожарского, 2а;
- Куфонина, 7, 9;
- Парковый, 1, 17, 1а, 5;
- Песчаная, 1;
-Строителей, 34а, 37;
-Телеграфная, 6;
- Трамвайная, 1;
- ул. Шпалопропиточная, 4, 4а.