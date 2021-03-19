Появилось видео дома в Пермском крае, где сгорели родители и двое детей

Фото: СКР по Пермскому краю.

Следственный комитет по Пермскому краю опубликовал видео последствий пожара в Добрянском районе.

Сегодня ночью в частном доме в селе Перемское сгорела почти вся семья - родители и двое маленьких детей. Выжить удалось только 7-летней девочке. Она выбралась из горящего дома и босая прибежала к соседям.

На опубликованном ролике видно, насколько сильным был пожар. От дома практически ничего не осталось, внутри все выгорело, рухнула крыша, а от стен остались лишь черные угли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Расследование продолжается, причины случившегося выясняют эксперты.

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