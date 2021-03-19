Пермский цирк приглашает на новую программу

Дрессировщик Ростислав Гаврылив.

После долгого перерыва Пермский цирк вновь приглашает к себе зрителей.

Казанский цирк представляет новую яркую программу «Большое цирковое открытие» (0+) с участием артистов «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского».

Первое представление состоится 20 марта. Головокружительные и захватывающие трюки, адреналин эмоций и чувств продемонстрируют акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на бамбуке, бесстрашные джигиты, эквилибристы, гимнасты на мачте, жонглёры и добрые весёлые клоуны. Удивят зрителей своим мастерством и умениями ловкие кошки и грациозные лошади.

В программе также принимает участие один из самых молодых дрессировщиков страны Ростислав Гаврылив и его прайд больших, красивых и изящных кошек. Впервые на манеже Пермского цирка состоится дебют молодых тигров Кенди Фенди и Микки.