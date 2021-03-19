Пермяки смогут совершить сплав по местам съемок фильма «Сердце Пармы»

Главную роль сыграл Александр Кузнецов. Фото: кадр из фильма

С июня пермяки смогут совершить сплав по реке Косьва, побывав в местах, где снимался фильм «Сердце Пармы». Начинается маршрут от Широковской ГЭС, затем он проходит через гору Ладейная и подвесной пешеходный мост. Туристы увидят Вышкор – город Шаманов, гору Медведь Оши, Скалу священной ели, побывают в декорациях Чердыни XV века с 84-метровой деревянной крепостью. Маршрут разработал горнолыжный центр «Губаха».

Напомним, съемки фильма «Сердце Пармы» проходили летом и зимой 2019 года. На берегах рек были построены уникальные декорации: деревянные города и крепости. В качестве массовки были приглашены жители Прикамья, которые играли пермяков, татар, вогулов, ушкуйников и московских ратников.