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Звезды19 марта 2021 11:57

Пермяки смогут совершить сплав по местам съемок фильма «Сердце Пармы»

Путешествия начнутся в июне
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Главную роль сыграл Александр Кузнецов.

Фото: кадр из фильма

С июня пермяки смогут совершить сплав по реке Косьва, побывав в местах, где снимался фильм «Сердце Пармы». Начинается маршрут от Широковской ГЭС, затем он проходит через гору Ладейная и подвесной пешеходный мост. Туристы увидят Вышкор – город Шаманов, гору Медведь Оши, Скалу священной ели, побывают в декорациях Чердыни XV века с 84-метровой деревянной крепостью. Маршрут разработал горнолыжный центр «Губаха».

Напомним, съемки фильма «Сердце Пармы» проходили летом и зимой 2019 года. На берегах рек были построены уникальные декорации: деревянные города и крепости. В качестве массовки были приглашены жители Прикамья, которые играли пермяков, татар, вогулов, ушкуйников и московских ратников.

Культура