Сбербанк в Перми отметит Международный день клиента

Фото: Сбер

Сбер традиционно участвует в праздновании Международного дня клиента, который отмечается ежегодно 19 марта. В этот день компании благодарят своих клиентов за выбор их продуктов и услуг. И Волго-Вятский банк примет активное участие в этом празднике.

В этот день в офисе 6984/0719, по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 49 клиентов ждут поздравления и приятные сюрпризы.

Являясь крупнейшим банком и экосистемой, Сбер несет ответственность за формирование будущего страны и заботится не только о своих клиентах, но и об улучшении состояния окружающей среды. Поэтому с 19 марта в офисе по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 49 стартует акция по сбору пластиковых крышек, которые в дальнейшем будут направлены на переработку. Данная акция направлена на сокращение пластикового мусора в регионах.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Главная ценность Сбера– это забота о клиентах. Она проявляется во всем, что мы делаем. Раньше мы были банком и оказывали финансовые услуги, сегодня мы стали незаменимым помощником по жизни. Хочу отметить, что для экосистемы Сбера каждый день - День клиента, и мы всё чаще говорим искреннее спасибо нашим клиентам - за то, что вы с нами уже много лет, за то, что рекомендуете Сбербанк своим друзьям и знакомым. Мы учимся принимать и учитывать ваше мнение, тем самым постоянно улучшая качество обслуживания.»