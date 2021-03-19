В Перми с крыши дома на троих детей упал снег

2-летний мальчик находится в больнице, после падения на него с крыши снега.

В Перми 18 марта в разных районах Перми от схода снега и льда пострадали люди, одна женщина погибла.

Один из случаев произошел днем около 15 часов возле дома по улице Газеты Звезда, 54. С крыши дома на двух мальчиков 6 и 2 лет упал снег. Пострадал 2-лений ребенок, он был госпитализирован в КДКБ.

- В данный момент пациенту проводится весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в отделении нейрохирургии КДКБ, - сообщили в больнице. - Состояние средней степени тяжести, стабильное. Его жизни ничего не угрожает.

Еще один ребенок пострадал на улице Генерала Наумова, 19. Источник «КП» сообщает, что с крыши дома упал снег на семилетнюю девочку. Ее доставили в больницу, но после осмотра она отказалась от госпитализации.

Напомним, в четверг, с крыши одного из домов в Дзержинском районе Перми на женщину упал снег. К несчастью, от полученных травм она скончалась на месте.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что погибшей было 74 года. Пожилая женщина скончалась до приезда сотрудников скорой помощи.

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