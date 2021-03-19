Глава МЧС по Пермскому краю отправлен в отставку

Андрей Бабинцев ушел с поста Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Руководителя Управления МЧС по Пермскому краю Андрея Бабинцева отправили в отставку. Приказ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным. Кто займет его место, пока неизвестно.

Андрей Бабинцев возглавил МЧС Прикамье три года. Он родился в 1971 году в Кизеле. После окончания Екатеринбургского пожарно-технического училища МВД РФ служил в государственной противопожарной службе Пермской области. В 2013- 2015 годах занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, а в 2016-2017 был первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Кировской области.