Видео с места, где женщину убило упавшим снегом в Перми

Фото: скриншот видео @Chp_59

В соцсетях появилось видео с места, где женщину убило упавшим снегом.

Напомним, днем в четверг, 18 марта, с крыши одного из домов в Дзержинском районе Перми на женщину упал снег. К несчастью, от полученных травм она скончалась на месте.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что погибшей было 74 года. Пожилая женщина скончалась до приезда сотрудников скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- Падение снега с крыши дома произошло вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщили в пресс-службе ИГЖН по Пермскому краю, в инспекцию не поступало жалоб по вопросу содержания общего имущества многоквартирного дома по ул. Костычева,17 в Перми. Однако 1 марта 2021 года инспекция направила в адрес руководителей управляющих организаций Пермского края письма о принятии срочных мер по удалению снежных навесов и наледи на балконах и козырьках многоквартирных домов. Информация была доведена до управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, а также размещена в социальных сетях и на официальном сайте инспекции.

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