В Перми собираются благоустроить сквер имени Гоголя

Проект благоустройства. Фото: permkrai.ru

Название «Сквер имени Н.В.Гоголя» мало что говорит большинству пермяков, хотя многие не раз видели это место. Сквер расположен на пересечении улиц Окулова и Попова. Место очень красивое, но сам сквер нуждается в благоустройстве.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин побывали в сквере имени Н.В. Гоголя и изучили проект его реконструкции, который включен в общероссийское голосование за приоритетные объекты благоустройства.

Напомним, для голосования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Пермском крае определены 38 общественных пространств, в том числе сквер у здания по улице Советской Армии, 4, сквер Победителей в Свердловском районе, объект озеленения по улице Макаренко, сквер у клуба им. Кирова, сквер им. Морозова в Орджоникидзевском районе, а также сквер «Мемориал Победы» в поселке Новые Ляды.

В сквере Гоголя предполагается устройство дорожно-тропиночной сети, опор освещения, создание площадок для отдыха населения и детской игровой зоны. Здесь также предусмотрено создание «тропы Гоголя», где у жителей и гостей Прикамья появится возможность прочитать о произведениях Николая Васильевича Гоголя по QR-коду. В центральной части предлагается установить арт-объект «НОС», к которому будут вести все тропы сада.

- Мы понимаем, что место популярно для горожан. Рядом набережная и оживленные пешеходные зоны. Кроме того, вблизи этого сада инвестор построит гостиницу. Таким образом, гости краевой столицы тоже смогут оценить сквер по достоинству. Здесь будут места отдыха, зоны для прогулок – все, чтобы люди приходили сюда и отдыхали, – пояснил Дмитрий Махонин.

Как отметил губернатор, важно, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс выбора площадок для благоустройства. Проголосовать за сквер можно на общероссийской платформе голосования https://59.gorodsreda.ru/