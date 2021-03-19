На пожаре, где погибли 4 человека, удалось спастись 7-летней девочке

Дом, в котором случился пожар. Фото: Министерство территориальной безопасности.

На пожаре в Добрянском районе, где сегодня ночью погибла семья из 4 человек, удалось спастись 7-летней девочке. Сейчас с ней работают психологи, об этом сообщает Минтербез Прикамья.

На месте сейчас работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории краевого МЧС, специалисты Следственного управления следственного комитета по Пермскому краю устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Напомним, в селе Пермское в Добрянском районе сегодня ночью произошел пожар в двухквартирном частном деревянном доме. Звонок пожарным поступил в 3.11. Когда они приехали на место, дом полностью был в огне. Четыре человека, в том числе двое детей погибли. Одному ребенку было 3 года, второму нет еще и года.

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