Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные

К выходным в Прикамье вновь похолодает. Фото: архив "КП"

Как и говорили синоптики, в конце марта жителям Пермского края не стоит ждать аномалий и теплых дней. К выходным вновь похолодает. По прогнозам Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, весна к нам придет в апреле. А пока такой прогноз на ближайшие дни: сегодня, 19 марта, ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –10,–5º, днем –2,+3º.

В субботу, 20 марта, облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью –10,–5º, днем –4,+1º.

21 марта облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –12,–7º, на севере и в горах до –17º, днем –6,–1º.