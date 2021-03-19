В Пермском крае в ДТП погибли две женщины

В Пермском крае 15 марта произошло два ДТП в котором погибли женщины. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае 15 марта произошло два ДТП в котором погибли женщины. В 12 часов в Горнозаводском районе в Свердловскую область ехала 48-летняя жительница города Нижняя Тура. Она была за рулем «Тойота Витц»

По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, на 41 км ее машину занесло, и она выехала на полосу встречного движения. Машина столкнулась с большегрузом «Даф» с полуприцепом. Женщина погибла на месте от полученных травм, проводится проверка по факту аварии.

Еще одно ДТП 15 марта в 9.00 произошло по автодороге «Подъезд к Перми от М7-Волга» в направлении Перми ехал автомобиль Лада Ларгус. За рулем был 47-летний мужчина, житель Частинского района. Он выехал на встречную полосу и врезался в «Ман» с полуприцепом.

- В результате автоаварии пассажир легкового автомобиля, 63-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще троим пассажирам оказана разовая медицинская помощь, - Сообщала в ГИБДД по Пермскому краю. – Водители транспортных средств не пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.