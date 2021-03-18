В Перми определили двух претендентов на должность мэра

- Фото: Василий Вахрин

В Перми состоялся конкурс по отбору кандидатов на должность мэра города. Конкурсная комиссия оценила представленные ими программы, видение перспектив развития города, понимание проблем и путей их решения.

Всего в конкурсе приняли участие 10 человек:

Александр Григоренко - депутат Законодательного Собрания Пермского края от фракции ЛДПР.

- Александра Гуляева - координатор «Пермского бегового сообщества».

- Алексей Дёмкин - временно исполняющий обязанности главы Перми.

- Дмитрий Дмитренко-предприниматель.

- Андрей Золотарев -житель Перми.

- Евгений Рожков - сотрудник «Почта-банка».

- Александр Синявский - глава пермского отделения фонда «Городские проекты», координатор сообщества «Велосипедизация Перми».

- Геннадий Сторожев - депутат Пермской городской Думы от КПРФ.

- Сергей Ухов - общественный активист.

- Эдуард Хайруллин - председатель совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток».

« Все кандидаты были в одинаковых условиях. После того, как закончилась презентация всех проектов, комиссия подвела итоги. По результатам голосования по кандидатам, допущенным до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города – главы администрации города Перми, были определены две кандидатуры, которые набрали наибольшее количество голосов. Это Дёмкин Алексей Николаевич – 12 голосов за 0 против и Хайруллин Эдуард Азатович – 11 голосов за и 1 против. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Пермской городской Думы», - прокомментировала секретарь конкурсной комиссии, депутат Пермской городской Думы Наталья Рослякова.